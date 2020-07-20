OnePlus 8T может получить камеру на 64 МП

Недавно OnePlus представила среднебюджетный смартфон OnePlus Nord, который ознаменовал выход новой серии устройств. После презентации компания активно взялась за разработку OnePlus 8T и OnePlus 8T Pro. Первая информация появилась в коде приложения OnePlus Camera.

Начиная с OnePlus 7 производитель оснащал смартфоны 48-мегапиксельной камерой, но если верить коду OxygenOS, то следующие модели получат сенсор на 64 МП. Таким образом вендор готовит уже вышедшие смартфоны к работе с новой начинкой.

Какие-либо другие подробности о характеристиках OnePlus 8T и OnePlus 8T Pro пока отсутствуют. Поэтому какой из двух смартфонов получит модуль на 64 МП остаётся загадкой.