OnePlus 8T может получить камеру на 64 МП
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Новости

OnePlus 8T может получить камеру на 64 МП

Недавно OnePlus представила среднебюджетный смартфон OnePlus Nord, который ознаменовал выход новой серии устройств. После презентации компания активно взялась за разработку OnePlus 8T и OnePlus 8T Pro. Первая информация появилась в коде приложения OnePlus Camera.

Начиная с OnePlus 7 производитель оснащал смартфоны 48-мегапиксельной камерой, но если верить коду OxygenOS, то следующие модели получат сенсор на 64 МП. Таким образом вендор готовит уже вышедшие смартфоны к работе с новой начинкой.

  • Kod Oneplus Foto The Geek

Какие-либо другие подробности о характеристиках OnePlus 8T и OnePlus 8T Pro пока отсутствуют. Поэтому какой из двух смартфонов получит модуль на 64 МП остаётся загадкой.

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