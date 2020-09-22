OnePlus подтвердила плоский дисплей в OnePlus 8T

До дебюта OnePlus 8T осталось всего несколько недель и теперь компания начинает запускать рекламные материалы, чтобы косвенно подтвердить некоторые слухи об устройстве. В новом тизере OnePlus подтверждает, что OnePlus 8T будет иметь плоский дисплей с частотой 120 Гц.

Тизер ниже указывает на то, что будущий флагман в лице 8T будет оснащён плоским дисплеем с частотой 120 Гц. Стоит отметить, что ранее об этом говорилось только в слухах.

Для тех, кто не был поклонником изогнутого OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, это отличная новость. Ведь множество поклонников бренда высказывались против изогнутого экрана в базовом OnePlus 8.

Анонс OnePlus 8T состоится 14 октября.