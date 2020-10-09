OnePlus представила флагманский смартфон OnePlus 8T

Новинка работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 865, оснащена от 8 до 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти типа UFS 3.1.

Смартфон имеет AMOLED дисплей с диагональю 6,55 дюйма и разрешением Full HD+. Как и ожидалось, экран плоский, без каких-либо загибов, а в верхнем левом углу установлена фронтальная камера на 16 Мп. Также в дисплеи есть встроенный сканер отпечатков пальцев, поддержка HDR10 и обновление частотой 120 Гц.

На задней стороне корпуса расположены камеры с 4 модулями. Основной датчик на 48 Мп с широкоугольным объективом, датчик на 16 Мп с углом обзора 123 градуса, 5 Мп для макро и 2 МП измеритель глубины. В наличии оптический стабилизатор.

Батарейка достаточно большая – 4500 мАч, которую должно хватить на полный день, даже с включенный режимом 5G. Для быстрой зарядки используется технология Warp Charge 65, зарядный блок идёт в комплекте.

Смартфон работает под управлением оболочки OxygenOS 11, которая основана на Android 11. Также в OnePlus 8T установлена испарительная камера позволяющая устройству не нагреваться во время запущенных «тяжёлых» приложений и игр.

OnePlus 8T можно будет купить в Европе с 20 октября от 600 евро за версию 8/128 ГБ и 700 евро за 12/256 ГБ.