OnePlus выпустит специальную версию OnePlus 8T в стиле Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 – одна из самых ожидаемых новинок этого года. Правда, некоторые задержки отодвинули ее выход, который теперь планируется на декабрь. Однако это не помешало разработчикам из OnePlus закончить свой девайс в назначенное время. И теперь уже точно ясно, что специальная версия OnePlus 8T, стилизованная под Cyberpunk 2077, выйдет в назначенное время, то есть 2 ноября.

На днях в сети, а точнее на Weibo появился еще один рендер смартфона, в котором есть подтверждение даты выхода. Если раньше эта дата была чуть ли не привязана к дате запуска игры, то сейчас анонс смартфона окончательно утвержден. Сама же игра должна появится лишь спустя месяц после смартфона – 10 декабря.

Говоря о самом смартфоне, то он окрашен в два главных цвета игры – черный и желтый. Логотип производителя черного цвета находится в своем привычном месте. А вот модуль камеры не совсем обычный: он простирается по всей ширине смартфона в верхней части. Все эти данные стали доступны после выхода тизера Пита Лау, где изображен сам смартфон и некоторые вещи из игры. В нижней части устройства нанесен логотип игры.