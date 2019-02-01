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Новости

Появились характеристики OnePlus 8T


Совсем недавно OnePlus выпустила свой первый бюджетный смартфон, но между этим не забывает про свои флагманские аппараты. Поэтому скоро общественности представят OnePlus 8T.

По последней инсайдерской информации новинка раздобывается под кодовым названием Kebab. Смартфон получит 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. В качестве процессора появится Snapdragon 865+, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти для хранения данных. Работать устройство будет под управлением Android 11 с фирменной оболочкой OxygenOS 11.

  • Oneplus 8t

Основная камера получит четыре модуля: 48, 16, 5 и 2 Мп. Кроме того, грядущий OnePlus 8T будет оснащаться совсем другим модулем на 48 Мп, который позволит получать фотографии лучшего качества, чем его предшественник OnePlus 8, а также записывать видео в разрешении 8K.

Выход OnePlus 8T должен произойти в конце сентября или в начале октября.

Источник:
AndroidCentral
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