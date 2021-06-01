Старые части Need for Speed распродают в Steam перед закрытием серверов

Electronic Arts перенесла снятие с продажи старых частей Need for Speed. Вместо этого компания запустила тематическую распродажу в Steam в которой участвуют несколько частей NFC.

Цены следующие:

Need for Speed: Undercover — 149 рублей;

Need for Speed: Shift — 349 рублей;

Need for Speed: Shift 2 Unleashed — 349 рублей;

Need for Speed: Most Wanted (2012) —349 рублей;

Need for Speed: Rivals — 349 рублей;

Need for Speed (2015) — 489 рублей;

Need for Speed: Payback— 489 рублей;

Need for Speed: Heat — 999 рублей;

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered — 999 рублей.

Некоторые части из списка в конце лета будут отключены от игровых серверов. Более подробно об этом в отдельном материале.

The GEEK в Вконтакте