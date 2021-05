EA прекращает продажи четырёх частей Need for Speed

Electronic Arts прекращает продажу четырёх частей Need for Speed, а именно: Carbon, Undercover, Shift, Shift 2 Unleashed и The Run. Также в конце лета, 31 августа, компания отключит выше перечисленные части от серверов – игроки смогут довольствоваться только одиночным режимом.

Причиной этого стала низкая посещаемость проектов, а содержать сервера ради такого количества игроков экономически невыгодно.

В самой студии рекомендуют обратить внимание на популярные части типа Most Wanted (2012), Rivals (2013), Need for Speed (2015), Payback (2017), Heat (2019) и Hot Pursuit (2010/2020). Большая часть из них доступна в фирменной подписке EA Play.

The GEEK в Вконтакте