Okko выпустил собственную ТВ-приставку
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Okko выпустил собственную ТВ-приставку

Российский онлайн-кинотеатр Okko выпустил компактную ТВ-приставку с поддержкой воспроизведение видео в разрешении 4K и голосовым поиском.

Подключение к телевизору происходит через HDMI-разъем. Приставка поддерживает встроенный онлайн-кинотеатра Okko, приложение YouTube и около 160 телеканалов. Последними занималась компания-разработчик приложения «Смотрешка».

  • Okko Tv 01

За саму разработку отвечала SberDevices, которая является дочерней компанией Сбербанка. Продаваться приставку будет через интернет-площадку «Беру».

Стоит отметить, что пока неизвестно, используется в приставке сертифицированный Android TV, который позволит приставке работать без тормозов или будет собственная разработка.

  • Okko Tv 02

ТВ-приставка Okko Smart Box появилась в продаже и доступна за 1490 рублей. За данную цену пользователь получает подписку Okko и доступ к 160 каналам на три месяца. Без продления подписки будет доступно 20 федеральных каналов.

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