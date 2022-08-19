Приложение онлайн-кинотеатра Okko удалили из App Store

Сейчас представили сервиса выясняют причину удаления. Каких-либо предупреждений от Apple разработчики не получали. В каталоге Google Play приложение Okko доступно для загрузки.
Установленное приложение онлайн-кинотеатра Okko на iOS-устройства продолжает работать в штатном режиме. Также сервис доступен для Смарт-ТВ, игровых консолей и других платформ.
Мы устанавливаем причину пропажи приложения из App Store. Предупреждений и пояснений от Apple мы не получали.Представители Okko
Напомним, что «Сбер» попал под санкции США в апреле 2022 года. В июне новым владельцем Okko стала компания «Новые возможности», которая попала под санкции Великобритании.
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