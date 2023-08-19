Характеристики и дизайн Xiaomi 13T Pro полностью раскрыты

В начале недели Xiaomi представила флагман Redmi K60 Extreme Edition (Ultra), который, как ожидается должен дебютировать на глобальном рынке как Xiaomi 13T Pro с небольшими изменениями. Сегодня издание MySmartPrice подтвердило эту информацию опубликовав рендеры смартфона.

Судя по изображениям, Xiaomi 13T Pro полностью копирует дизайн Redmi K60 Extreme Edition, но предлагает иные расцветки корпуса — чёрный глянец и синий с текстурой под кожу. Кроме этого, на блоке камер нанесён логотип Leica, что говорит о сотрудничестве с фотобрендом, который занимается настройкой сенсоров эксклюзивно для Xiaomi, суббренд Redmi настраивает датчики исключительно своими силами.

Помимо этого, Xiaomi 13T Pro предложит лучшей набор камер, из которых: главный датчик на 50 Мп Sony IMX707, сверхширик OmniVision OV13B на 13 Мп и телеобъектив OmniVision OV50D на 50-мегапикселей. Для сравнения, в Redmi K60 Extreme Edition в качестве основного сенсора установлен Sony IMX800 на 50 Мп, который дополнен 8-мегапиксельным шириком и макро-заглушкой на 2 Мп.

В остальном, ожидается, что все остальные технические характеристики Xiaomi 13T Pro будут такими же как у Redmi K60 Extreme Edition. Это означает, что грядущая новинка получит флагманский чип Dimensity 9200+, до 24 Гб оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной, а также ёмкий аккумулятор с поддержкой сверхбыстрой зарядки и высокоскоростной дисплей, подробней можно прочитать в этом материале.

Презентация Xiaomi 13T Pro ожидается в сентябре.