Анонс ASUS ROG Phone 9 и 9 Pro — игрофоны на Snapdragon 8 Elite с экранами 185 Гц

Компания ASUS официально анонсировала два новых флагманских смартфона — ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro. Обе модели созданы с акцентом на мобильный гейминг и предлагают мощное «железо», улучшенную систему охлаждения и дисплеи с частотой 185 Гц.

Игрофоны оснащены процессором Snapdragon 8 Elite, который демонстрирует высочайшую производительность. ASUS переработала систему охлаждения — площадь графитового листа увеличена на 57%. Для более требовательных пользователей доступен фирменный кулер AeroActive Cooler X Pro, который идёт в комплекте с «прошкой» в максимальной конфигурации.

Характеристики ASUS ROG Phone 9 и ASUS ROG Phone 9 Pro

ASUS ROG Phone 9 ASUS ROG Phone 9 Pro Дисплей 6,78 дюймов, AMOLED Samsung E6, 2400 × 1080, до 185 Гц, до 2500 нит, HDR10, 107,37% DCI-P3, 145,65% sRGB, 103,16% NTSC, Corning Gorilla Glass Victus 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite ОЗУ 12/16 ГБ (LPDDR5X) 16/24 ГБ (LPDDR5X) Память 256/512 ГБ (UFS 4.0) 512/1024 ГБ (UFS 4.0) Камеры Основная — 50 Мп, Sony LYT-700, 1/1,56″, f/1.9;

широкоугольная — 13 Мп, 120 градусов;

макро — 5 Мп;

фронталка — 32 Мп, AI, HDR Основная — 50 Мп, Sony LYT-700, 1/1,56″, f/1.9;

широкоугольная — 13 Мп, 120 градусов;

телефото — 32 Мп, f/2.4, 3-кратный оптический зум, OIS;

фронталка — 32 Мп, AI, HDR Аккумулятор 5800 мАч, быстрая проводная зарядка 65 Вт и беспроводная 15 Вт Безопасность Сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу, IP68 Габариты 163,8 × 77 × 8,9 мм, 227 г Связь и интерфейсы USB-C, 3,5 мм, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, LTE, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NavIC

На задней панели устройств размещён мини-экран AniMe Vision. Он отображает GIF-анимации и позволяет играть в четыре мини-игры. У базовой версии 85 светодиодов, а у Pro — целых 648.

Любителей качественного звука порадуют наличие 3,5 мм разъёма для наушников с поддержкой Dirac Virtuo и стереодинамики. Кроме того, заявлено наличие сертификатов Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless.

Цены на ASUS ROG Phone 9 и ASUS ROG Phone 9 Pro

Предзаказы стартовали 19 ноября. Цены на ROG Phone 9 и 9 Pro следующие:

ASUS ROG Phone 9 (12/256 ГБ) — 1099 евро (~116 500 рублей)

ASUS ROG Phone 9 (12/512 ГБ) — 1149 евро (~121 900 рублей)

ASUS ROG Phone 9 Pro (16/512 ГБ) — 1299 евро (~137 800 рублей)

ASUS ROG Phone 9 Pro Edition (24/1024 ГБ) — 1499 евро (~159 000 рублей)

Поставки на Тайвань, в Гонконг и материковый Китай начнутся 20 ноября. В Европе смартфоны появятся в декабре, а в США — в январе 2025 года.