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В сеть утекли изображения двух моделей ROG Ally 2, одна из них с кнопкой Xbox

На чёрной модели замечен логотип Xbox — возможно, речь идёт о проекте Kennan, разрабатываемом совместно с Microsoft.
Фото аватара
Вадим Майков вчера в 12:43

В документах американского регулятора FCC обнаружены изображения двух моделей портативной консоли ASUS ROG Ally 2. Несмотря на схожий дизайн, между устройствами есть важное различие: на одной из моделей заметна кнопка с логотипом Xbox. У белой версии эта же кнопка не промаркирована.

Согласно техническим данным, чёрный вариант оснащён 8-ядерным процессором AMD Ryzen Z2 Extreme. Более простая модель, выполненная в белом цвете, получила 4-ядерный чип AMD Aerith Plus.

По информации издания Windows Central, чёрная модификация может быть частью проекта Kennan — внутренний эксперимент Microsoft по созданию портативной игровой системы с элементами экосистемы Xbox и Windows. Устройство якобы разрабатывается в сотрудничестве с ASUS и активно тестируется внутри Microsoft.

В сеть утекли изображения двух моделей ROG Ally 2, одна из них с кнопкой Xbox
В сеть утекли изображения двух моделей ROG Ally 2, одна из них с кнопкой Xbox

Журналист Том Уоррен из The Verge ранее сообщал, что интерфейс консоли будет напоминать Xbox, а сама система будет построена на Windows с адаптацией под управление с геймпада. Microsoft официально подтвердила работу над собственной портативной платформой, но её выход ожидается не раньше, чем через несколько лет.

Презентация ROG Ally 2 может состояться на выставке Computex 2025, которая пройдёт в конце мая.

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Источник:
videocardz
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