Мини-ПК ASUS ROG NUC официально анонсирован

Компания ASUS анонсировала игровой мини-ПК ROG NUC. Официальная презентация устройства состоится на выставке CES 2024, которая пройдет на следующей неделе.

Согласно тизеру, ASUS ROG NUC будет схож с Intel NUC 12 Enthusiast под кодовым названием Serpent Canyon, который получил мобильный процессор Core Alder Lake 12-го поколения и графику Intel Arc A770M.

Примечательно, что ASUS до сих пор не представила ни одного продукта с графикой Arc, вероятно, предстоящий ROG NUC станет первым.

Стоит напомнить, что ранее Intel заявила о прекращении инвестиций в свою линейку продуктов NUC, а все связанные с ней активы были переданы ASUS. Тайваньская компания взяла на себя ответственность за поддержку существующих систем и возглавила разработку продуктов NUC следующего поколения.

Пока спецификации ROG NUC неизвестны. Вероятно, ASUS задействует топовое «железо» ноутбуков, например, новые процессоры Intel Core Ultra и видеокарты NVIDIA RTX 40 или AMD Radeon RX 7000M.