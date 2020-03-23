Объявлена дата выхода Half-Life: Alyx

Как и было обещано, компания Valve назвала дату выхода Half-Life: Alyx. Анонс игры состоится 23 марта 2020 года.

Продолжение культового экшена произойдёт на VR-платформе. Игроку предстоит играть за Аликс Вэнс и вникнуть в предысторию событий до действий второй части Half-Life.

Сейчас игру можно приобрести в Steam за 976 рублей, а в момент релиза ценник увеличится до 1085 рублей.

Опробовать себя в роли Аликс Вэнс можно с помощью VR-шлемами, который оснащён поддержкой Steam VR: Valve Index, Oculus Rift и HTC Vive. Стоит отметить, что спустя какое-то время, игра может выйти и для PlayStation VR.