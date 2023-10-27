Обман: дисплейные рамки Xiaomi 14 сравнили с iPhone 15, 15 Pro Мах и Xiaomi 13

Вчера Xiaomi провела мероприятие, на котором представила флагманские смартфоны Xiaomi 14 и 14 Pro. Новинки ещё не поступили в продажу, но китайские журналисты уже получили устройства для обзоров и поделились первыми студийными фотографиями, а также уличили компанию в обмане.

Xiaomi на презентации показала слайд, согласно которому дисплейные рамки у Xiaomi 14 на 0,54 мм тоньше, чем у базового iPhone 15 и на 0,04 мм, чем у флагмана iPhone 15 Pro, см. изображение ниже:

Но на самом деле всё оказалось не так, судя по первым опубликованным фотографиям от блогеров, рамки базового iPhone 15 немного тоньше, чем у Xiaomi 14:

У флагмана iPhone 15 Pro Мах в сравнении с Xiaomi 14 и 14 Pro этот показатель ещё меньше, не в пользу новинок. Напомним, ширина дисплейных рамок у iPhone 15 Pro и 15 Pro Мах идентична, что не соответствует заявлению компании о превосходстве показанного на официальном слайде выше.

Более того, если сравнивать Xiaomi 14 с прошлогодним Xiaomi 13, то разница в ширине дисплейных рамок не существенна:

Напомним, недавно у нас вышел материал, в котором опубликованы результаты тестирования Xiaomi 14 в популярных бенчмарках.