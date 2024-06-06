Assassin’s Creed Mirage вышла на iPhone и iPad

Мобильная версия игры Assassin’s Creed Mirage вышла в App Store и уже доступна для некоторых устройств на базе iOS.

Ubisoft рекомендует использовать для игры в Assassin’s Creed Mirage контроллер, что улучшает игровой процесс на мобильных устройствах. Для запуска потребуются топовые устройства Apple: iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, а также iPad Air и iPad Pro с чипом M1 или новее.

Ранее Ubisoft объявила, что в Assassin’s Creed Mirage можно будет бесплатно играть в течение 90 минут, после чего необходимо заплатить $50. При этом в магазине App Store в Австралии игру уже предлагают приобрести по скидке в 50%.

К сожалению, несмотря на наличие русской локализации, на российские аккаунты App Store купить игру не получится.