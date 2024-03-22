Флагманский iPhone 15 Pro Max подешевел в России на 35%

Фламанский смартфон Apple iPhone 15 Pro Max в базовой комплектации на 256 ГБ подешевел в России почти на 35%.

Сразу после запуска смартфон продавали за 179 тысяч рублей, тогда как сейчас некоторые магазины предлагают приобрести iPhone 15 Pro Max за 119 тысяч рублей. Разница составляет 60 тысяч рублей или 33%. При этом версия с Dual еSIM выйдет еще дешевле – 115 тысяч рублей.

Интересно, что многие крупные сети до сих пор за базовый iPhone 15 Pro Max просят 150 тысяч рублей.

Напомним, iPhone 15 Pro Max вышел 12 сентября 2023 года. Смартфон получил процессор Apple A17 Pro и доступен в корпусах из натурального титана, синего титана, белого титана и черного титана.