Топовый iPhone 15 Pro Max подешевел в России на 45%

Цены на флагманский смартфон Apple iPhone 15 Pro Max упали в России на 45%, выяснила редакция The GEEK.

На старте продаж в прошлом году устройство стоило 179 тысяч рублей, тогда как теперь его можно приобрести всего за 102 тысячи рублей, что на 77 тысяч рублей дешевле. При этом крупные ретейлеры все еще предлагают iPhone 15 Pro Max по цене в 148 тысяч рублей.

Напомним, что iPhone 15 Pro Max вышел 12 сентября 2023 года. Смартфон оснащен процессором Apple A17 Pro и дебютировал в нескольких цветах: натуральный титан, синий титан, белый титан и черный титан.