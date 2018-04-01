NVIDIA представила первый в мире игровой монитор с частотой 360 Гц

Компания NVIDIA представила первый в мире игровой монитор работающий на частоте 360 Гц. Устройство обладает технологией адаптивной синхронизации G-Sync и диагональю 24,5 дюйма с разрешением 1920×1080 точек. В первую очередь новинка ориентирована на профессиональных геймеров и киберспортсменов.

Выпуском нового монитора будут заниматься другие компании. Например, ASUS уже показала модель ROG Swift 360. Стоимость и дата выхода пока неизвестна.

В NVIDIA отметили, что не все игры могут работать на частоте 360 Гц. Для воспроизведения на такой частоте Counter-Strike: Global Offensive, Rainbow Six: Siege, Overwatch, Fortnite и DOTA 2, потребуется мощная видеокарта.

Predator CG552K

Другая компания в лице ACER представила игровой монитор Predator CG552K работающий на частоте 120 Гц и разрешением 4K. Из характеристик называется OLED-матрица, поддержка HDR и время отклика 0,5 мс. Стоимость модели составляет $3000.