NVIDIA представила малогабаритную видеокарту для компактных ПК

Представители NVIDIA выпустили на рынок видеокарту RTX A2000. Главное отличие от других моделей в линейке Ampere – это небольшие габариты. Применение этого графического процессора – компактные сборки. Но небольшие габариты практически никак не сказались на производительности видеокарты. Ее характеристики примерно равны по силе модели RTX 3050, но потребление мощности составляет всего 70 Вт.

Несмотря на габариты, графический процессор может служить для создания цифрового контента, а его владельцы имеют доступ ко всем технологиям NVIDIA, а это трассировка лучей и алгоритмы ИИ. Сама же RTX A2000 оснащена графическим процессором GA106, который в своем составе имеет 3328 ядер CUDA, 104 ядра Tensor и 26 ядер RT. В итоге эта видеокарта способна на производительность около 8 терафлопс. В качестве памяти применяется стандарт GDDR6, объем которого – 6 ГБ.

На тыльной стороне видеокарты есть 4 порта Mini DisplayPort 1.4, служащих для подключения сразу нескольких мониторов. Габариты RTX A2000 таковы: ширина – 6,8 см, длина – 16,7 см, что почти вдвое меньше таких же характеристик RTX 3090.

Ожидается, что новая видеокарта поступит на рынок в начале октября этого года. Рекомендованная цена составит 450 долларов (около 33 тысяч рублей).