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Новости

Nvidia показала собственный процессор Grace для суперкомпьютера

Сегодня Nvidia презентовала первый собственный процессор для центров обработки данных под названием Grace. Он основан на архитектуре Arm и обеспечивает 10-кратный прирост производительности по сравнению с быстрыми аналогами.

Процессор предназначен на задачи по обучению моделей обработки естественного языка нового поколения, имеющих более 1 трлн параметров. Процессор оснащён ядрами Arm Neoverse нового поколения, поддержкой памяти LPDDR5x и пропускной способностью 500 ГБ/с.

На самом сайте Nvidia показана целая плата, а не отдельный процессор, без каких-либо объяснений и уточнений. По всей видимости о микросхеме будет сказано позже.

Релиз первого суперкомпьютера с CPU Nvidia Grace на борту ожидается в 2023 году.

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Источник:
Nvidia
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