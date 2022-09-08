NVIDIA покажет новые видеокарты RTX 20 сентября

На конференции GTC, где основными темами будут графические технологии, компания NVIDIA планирует провести мероприятие GeForce Beyond, посвящённое игровым видеокартам GeForce RTX. На это указывает страница игрового подразделения в Twitter. Мероприятие, как ожидается, стартует 20 сентября в 17:00 МСК.

Указанные время и дата совпадают с теми, на которые запланирован основной доклад гендиректора компании Дженсена Хуанга.

Ранее уже предполагалось, что новое поколение игровых ускорителей покажут в сентябре, однако точных дат не было. Обычно компания показывает свои новые решения на конференции GTC, так что, вероятно, эти данные верны.

Ожидается, что NVIDIA представит минимум три модели на новой архитектуре под кодовым названием Lovelace — GeForce RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070. Этим картам приписывают повышение мощности по сравнению с нынешней серией.

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