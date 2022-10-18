NVIDIA не станет выпускать видеокарту Titan серии RTX 40

Инсайдер kopite7kimi сообщил, что компания NVIDIA не планирует выпускать видеокарту Titan в рамках поколения Ada Lovelace. Таким образом, ничего мощнее RTX 4090 в этом семействе может и не выйти, разве что компания расщедрится на 4090 Ti. Отметим, что в серии RTX 30 модели Titan тоже не было.

Не исключено, что «Титаны» станут неигровыми картами, ведь у компании была модель Titan V, которая вышла в серии профессиональных, а не игровых ускорителей. Предполагается, что компания примет решение по итогам выхода новых видеокарт Radeon RX 7000.

При этом RTX 4090 и так весьма мощная карта, а на фоне нынешнего падения цен компания может попросту сэкономить на более мощных и менее востребованных ускорителях.

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