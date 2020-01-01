NVIDIA и AMD представят новые видеокарты в начале лета

Противостояние NVIDIA и AMD набирает обороты. Оба производителя почти одновременно будут презентовать свои новые продукты. NVIDIA должна это сделать во втором квартале этого года, а AMD наметилась на мероприятие Computex 2020, которое пройдет в июне.

А если учесть, что и те, и другие готовят продукты с поддержкой технологии трассировки лучей, то это противостояние может привести к оживлению всей игровой инфраструктуры. Пока утечек относительно спецификаций новых видеокарт нет, но ранее были заявления о неимоверных возможностях RTX 3080 и 3070.

Также необходимо заметить, что в этом году также ожидается выход и игровых консолей с поддержкой технологии трассировки лучей. Это предоставит всем игрокам действительно лучшее освещение, которое больше не будет бонусом для избранных.