NT Mini Noir Edition: классическая консоль NES в премиальном корпусе

Многим бы из нас хотелось вспомнить молодость и поиграть, например, в «Денди». Благо, на отечественном пространстве до сих пор можно встретить подобные приставки. А вот представители Analogue пошли еще дальше, представив не так давно весьма дорогой аналог классической игровой приставки Nintendo Entertainment System, у нас именуемой в народе – «Денди».

Напомним, что NT Mini Noir Edition – это современный аналог классической приставки NES, вышедшей еще в далеком 1985 году. Данный аппарат поддерживает картриджи от оригинальной версии, однако корпус ее выполнен из дорогих материалов. Так, корпусом является цельный кусок алюминия, а порты для подключения покрыты золотом, что распространено в акустике.

Для того, чтобы подключить эту игровую приставку к современному телевизору, предусмотрели разъем HDMI. Также есть возможность с помощью старых картриджей запускать любую игру. Для управления игровым процессом можно воспользоваться классическими геймпадами от оригинальной версии NES или же более современными устройствами – 8BitDo.

Что касается ценника NT Mini Noir Edition, то он действительно соответствует предназначению консоли для коллекционеров и любителей классических игр. Если вы все же захотите воспользоваться такой возможностью запустить старые игры, то придется раскошелиться на 500 долларов или 33 тысячи рублей.