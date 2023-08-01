8BitDo представила механическую клавиатуру в дизайне ретро консоли Nintendo

Компания 8BitDo представила механическую клавиатуру Retro Mechanical Keyboard. Новинка предлагает два цветовых решения: N Edition и Fami Edition — первый посвящён игровой консоли Nintendo Entertainment System (NES), а второй исполнен в стили японской версии Famicom.

В остальном, клавиатура получила стандартную раскладку без цифрового блока, выделенный регулятор громкости и селектор режимов работы устройства. За основу взяты механические быстросъёмные переключатели Kailh Box White V2. Поддерживается проводное подключение по USB, а также беспроводное через Bluetooth и радиоканал 2,4 ГГц при помощи собственного USB-передатчика. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 2000 мАч, который обеспечивает до 200 часов непрерывной работы.

Помимо этого, клавиатура поставляется с двумя большими «суперкнопками», действия которых можно запрограммировать по своему желанию.

В США Retro Mechanical Keyboard поступит в продажу 10 августа по цене 99,99 долларов (9 150 ₽).