Новый Xbox может выйти значительно позже PlayStation 6

Microsoft ещё не заключила соглашение с AMD или другим производителем чипов для своей следующей игровой консоли Xbox. При этом Sony, скорее всего, уже давно имеет такой контракт для PlayStation 6, рассказал в новом выпуске подкаста автор YouTube-канала Moore’s Law Is Dead.

Различие в стратегиях может привести к тому, что новая консоль Sony появится на рынке раньше, чем следующее поколение Xbox. Это серьезное изменение для рынка, так как Xbox Series и PlayStation 5 были выпущены практически одновременно.

Intel проявила интерес к сотрудничеству с Microsoft, узнав об отсутствии соглашения, однако, пока компании не договорились. Также неясно, будет ли Microsoft продолжать сотрудничество с AMD или перейдет на чипы Intel. Стратегия Microsoft заключается в том, чтобы играть на конкуренции среди поставщиков для получения выгодных условий.

С учётом текущего положения дел, разработка новой Xbox, по всей видимости, ещё не началась, в отличие от PlayStation 6, о которой уже ходит множество слухов.

Но, по данным Red Gaming Tech, Xbox нового поколения наоборот выйдет раньше PS6. При этом консоль будет основана на AMD Zen 5 и RDNA 5. Кто оказался прав, покажет время.