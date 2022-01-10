Новый вирус для iPhone имитирует перезагрузку и крадёт данные

Компания ZecOps, которая занимается кибербезопасностью, обнаружила неустранимую уязвимость в iPhone. Как оказалось, есть возможность похищать личные данные пользователей, что и было продемонстрировано созданным в компании ПО — оно называется NoReboot.

Суть в том, что программа имитирует анимацию включения/выключения устройства, но на деле предоставляет удалённый доступ к системе, микрофону и камере. При этом никаких уведомлений пользователь не получит.

Обычно при настоящей перезагрузке iPhone можно отключить вредоносное ПО, однако NoReboot позволяет получить контроль над смартфоном сразу после старта системы. При этом специалисты отмечают, что программные патчи не помогут — NoReboot может работать на любых версиях iOS.

Пока что настоящие атаки такого типа не зарегистрированы, однако сам факт того, что такое ПО смогли создать, говорит об уязвимости iOS.