Новый трейлер Cyberpunk 2077 показал катаны и «стволы»

В рамках свежего стрима Night City Wire разработчики Cyberpunk 2077 показали еще один трейлер, который продемонстрировал игровое оружие во всей красе, а также поведал об особенностях каждого вида.

В игре заявлены четыре категории оружия: холодное и огнестрельное трёх видов. В список первого попали «термические» катаны, которое напоминают одновременно световые клинки джедаев из Star Wars м наномеч из первой Deus Ex.

Огнестрельное же оружие представлено группами Power Weapon, Tech Weapon и Smart Weapon. Если коротко — Power представляет собой обычный «огнестрел». Tech использует электромагнитные патроны, которыми можно стрелять через стены или тонкие укрытия. А из Smart можно палить самонаводящимися пулями.

Также всё оружие разделено на категории по редкости. Самыми мощными, технологичными и редкими являются «легендарные» «стволы», которые имеют уникальные характеристики. Добыть их будет труднее всего.

Кроме того, доступны модификации: физические и программные. Первые включают в себя прицелы, глушители и так далее. Программы же улучшают показатели, вроде скорострельности, точности или урона.

Релиз Cyberpunk 2077 ожидается 19 ноября на PS4, Xbox One и PC. Позже игра появится на PS5 и Xbox Series X.