Новый смартфон Honor 80 SE появился на первых фото

Компания Honor анонсировала будущий показ линейки смартфонов Honor 80 и показала фотографии старшей модели Honor 80 Pro. Эта версия и модель Honor 80 получат общий дизайн. Также компания продемонстрировала Honor 80 SE, который похож на гибрид iPhone 11 и Realme.

В числе особенностей SE заявлены чипсет MediaTek Dimensity 1080, камера с основным модулем на 64 МП, экран-водопад и минимум три цвета. Другие характеристики пока не сообщаются.

Судя по утечкам, будут белый с переливами, розовый и голубой варианты. Сама презентация ожидается 23 ноября.