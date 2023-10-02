Новый realme 11 скоро представят в России

Бренд realme готовится к российскому старту продаж смартфона realme 11. По сравнению с прошлым поколением, realme 10, новинка получила значительные улучшения в камере, производительности и зарядке.

Основное внимание в realme 11 уделено камере с разрешением 108 Мп и 3-кратным внутрисенсорным зумом, точно таким же, как в старших моделей серии — realme 11 Pro и 11 Pro+.

Сердцем смартфона стал чипсет MediaTek Helio G99. В тестах AnTuTu realme 11 в модификации 8/256 Гб набирает более 420 000 баллов.

Также realme 11 обладает аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и комплектным зарядным блоком SUPERVOOC мощностью 67 Вт. Всего за 17 минут смартфон можно зарядиться до 50%, что вдвое быстрее по сравнению с realme 10. При этом зарядка до 100% займет всего 36 минут.

В России realme 11 появится 10 октября. Стоимость будет объявлена позднее.