Обзор realme 11 Pro: король среднего класса

Среднебюджетные смартфоны всегда привлекают внимание тем, что с одной стороны они получают большинство удачных функций от флагманских моделей и при этом имеют разумную цену. Сегодня мы с вами поговорим о realme 11 Pro, а также рассмотрим все его преимущества и недостатки.

Характеристики realme 11 Pro

Модель: realme 11 Pro (RMX3771)

Габариты (ШxВxТ): 161.6×73,9×8,2 мм, 185 г

Дисплей: изогнутый, AMOLED, 6.72″, 120 Гц, ШИМ 2160 Гц

Процессор: Dimencity 7050 5G

Камера основая: 100 Мп, OIS SuperZoom (улучшенный сенсор Samsung ISOCELL HP3)

Камера фронтальная: 16 Мп

Память: 8 ГБ оперативной (до 16 ГБ), 256 ГБ постоянной

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка SUPERVOOC 67 Вт, Type-C USB 2.0

ОС: realme UI 4.0 (Android 13)

SIM карта: 2 nano-SIM, гибридный слот

Связь: 2G, 3G, 4G LTE, 5G, 802.11b, 2.4 ГГц / 5 ГГц / 6 ГГц, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11g, 802.11n, Bluetooth 5.2, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС

Безопасность: сканер отпечатков пальцев в дисплее, разблокировка по лицу

NFC: есть

Защита от воды: нет

Стоимость на момент обзора: 35 999 рублей

Что внутри?

Смартфон упакован в традиционную для realme коробку желтого цвета. Внутри находится смартфон, прозрачный силиконовый чехол, скрепка для SIM-лотка, кабель USB Type-C, зарядный блок на 67 Вт и документация. За комплектный блок на 67 Вт отдельное спасибо.

Внешний вид и дисплей

Realme 11 Pro выпускается в трёх цветах: классический черный, бежевый и зелёный. На обзор приехала модель в строгом черном дизайне, без каких-либо намёков на GUCCI. Ну ничего, кто-то наоборот не хочет выделяться и берёт устройства именно в тёмном оттенке.

Говоря о чёрном цвете, здесь есть свои плюсы. Например, в отличие от версий с задней панелью из эко-кожи, смартфон обладает пластиковой крышкой с матовой текстурой, которая снижает вероятность появления царапин и практически скрывает отпечатки пальцев. Рамка, к слову, также выполнена из пластика.

На задней части смартфона есть массивный выступающий блок в форме шайбы с основной камерой на 100 Мп. Интересно, что несмотря на этот “выпуклый” элемент, смартфон лежит ровно и им удобно пользоваться.

Снизу размещается порт USB-C, лоток для 2-х SIM-карт, микрофон и основной динамик. На правой стороне качельки громкости и кнопка питания, а справа — пусто.

Спереди вытянутый закругленный экран размером на 6,7 дюйма с AMOLED-матрицей и разрешением 1080×2412 точек, частотой обновления 120 Гц, а также поддержкой HDR10+. Рамки равномерные и довольно тонкие.

Также в экране расположена фронтальная камера с разрешением 16 Мп. Она никак не мешает просмотру контента и не отвлекает на себя внимание. Здесь же спрятан дополнительный динамик, который также используется для звонков. Звук в обоих случаях чистый, без каких-либо претензий к качеству.

Realme 11 Pro предоставляет четыре режима цветопередачи в своих настройках: Яркий (по умолчанию), Естественный, Профессиональный Кинематографический и Профессиональный Великолепный.

Режим Естественный соответствует стандартному цветовому пространству sRGB, в то время как остальные три — обеспечивают расширенную гамму цветов. Особенно стоит отметить, что режим Кинематографический обеспечивает точное воспроизведение цветов в рамках стандарта DCI-P3.

Для быстрой разблокировки предусмотрен сканер отпечатков пальцев под экраном. Тут он работает шустро и в 99% точно. Промахи лишь бывают тогда, когда пальцы уж совсем грязные.

Пользоваться смартфоном одной рукой удобно, он немного увесистый, но и не тяжелый. Для быстрого ответа в Телеграме или ленивой прокрутки ленты в соцсетях перед сном, вполне хватает.

Автономность

Тут интересный момент. Батарея осталась на уровне прошлых поколения — 5000 мАч. Несмотря на это, она показывает хорошую автономность и её хватает на сутки и даже больше.

Показатели автономности выглядят так:

Прослушивание музыки в наушниках — 79 часов;

Игры PUBG, CaD — 5-7 часов;

Только связь — 3/4 дня;

Просмотр кино — 16-18 часов;

Смешанный режим работы (общение, игры, видео) — 6-9 часов.

Комплектный блок питания мощностью 67 Вт позволяет зарядить смартфон на 50% всего за 20 минут. Для полной зарядки до 100% потребуется около 50 минут.

Также есть опция под названием Wise Charging, которая определяет, что смартфон ставится на зарядку ночью и будет поддерживать уровень заряда на уровне 80% до самого утра. Всё это по словам производителя, защитит аппарат от воздействия огня внутри и обезопасит пользователя.

Камеры realme 11 Pro

В задней камере Realme 11 Pro произошли значительные улучшения. Новая модель получила хоть и одну камеру на 100 МП, но способна выдавать достойные снимки. Есть также оптическая стабилизация изображения и возможностью записывать видео в разрешении 4K.

Уже редко, когда увидишь смартфон с одной камерой и модулем глубины на 2 МП.

Новый датчик также позволяет делать фото с 2-кратным зумом и при этом не терять качество. Автофокусировка присутствует. Качество фотографий не премиального уровня, но вполне себе хорошего качества и с минимальным шумом.

Фото

По умолчанию, основная камера сохраняет фотографии с разрешением 12 МП. Снимки получаются довольно отличными, но бывают небольшие погрешности.

Видео

Кроме того, основная камера имеет режим Pro, который позволяет пользователю настраивать параметры, такие как ISO, выдержка, баланс белого, фокус и экспозицию. Также доступна съемка в формате RAW.

Cелфи-камера досталась от прошлого поколения. Она оснащена 16-МП Quad-Bayer датчиком Sony IMX 471 1/3″ с фиксированным фокусом. Снимает хорошо, как и прошлые поколения.

Производительность

Realme 11 Pro, так же как и его старший собрат из той же серии, функционирует на основе восьмиядерного процессора MediaTek Dimensity 7050. Этот чип, представленный 2 мая 2023 года, изготавливается по 6-нм техпроцессу и включает в себя 2 ядра Cortex-A78 (2600 МГц) и 6 ядер Cortex-A55 (2000 МГц). За графическую часть отвечает Mali-G68 MC4.

Чипсет MediaTek Dimensity 7050 представляет собой “переупакованный” Dimensity 108. В среднем классе он выглядит убедительно, обеспечивая производительность на 15-20% выше по сравнению с Snapdragon 695 5G, который использовался в старших моделях Realme 10 Pro и 9 Pro.

В AnTuTu устройство показало результат свыше 530 000 баллов, чипсет показывает минимальный троттлинг. При низком уровне заряда аккумулятора показатели ухудшаются почти до 500 000 баллов. В Geekbench 5 — свыше 830 баллов в одноядерном режиме и более 2 300 в многоядерном.

При тестировании скорости работы памяти Storage Test в AnTuTu результат составил 59 210 баллов. Показатели скорости чтения достигли 2020 Мб/с, а скорости записи – 1380 Мб/с. В тесте графической производительности смартфон получил 2 350 баллов в OpenCL и 2 400 балла в Vulkan.

Тест производительности CPU Throttle указывает на то, что устройство функционирует на уровне 84% от своих максимальных возможностей, что гарантирует эффективное выполнение умеренно тяжелых задач.

Смартфон эффективно справляется с графически насыщенными играми, не демонстрируя существенных просадок в кадрах или проблем с перегревом. Во время игры в графически сложные игры телефон немного нагревается, достигая пика в 45ºC, аккумулятора хватает на 6 часов.

В игре Genshin Impact на средних настройках графики Realme 11 Pro обеспечивает FPS около 35 кадров в секунду. С уменьшением графической нагрузки до низкой, показатель повышается до 45-60 кадров. При этом в Genshin Impact отсутствуют заметные просадки фреймрейта.

В системе множество настроек. Например, привычные 8 ГБ “оперативки” можно увеличить до 16 ГБ.

Call of Duty Mobile на высоких настройках графики и очень высокой частоте кадров показывает отличную производительность. Та же ситуация и с PUBG Mobile и “Танками”.

В целом, Realme 11 Pro предлагает хорошие характеристики в своем классе. Несмотря на наличие более производительных альтернатив, они обычно дороже или менее актуальны. Данный смартфон предоставляет плавный опыт работы с Android OS и способен с легкостью справляться с большинством современных игр.

Итого

Realme 11 Pro обладает своими плюсами и минусами, как и любой смартфон. Однако за весьма адекватную стоимость мы получаем мощный процессор для большинства задач, отличный экран, качественные камеры, быструю зарядку и приличный дизайн. Также не забываем о хорошей автономности.

На мой взгляд, realme 11 Pro — топ за свои деньги и он может спокойно конкурировать среди смартфонов среднего класса. Если нужно еще больших возможностей, то есть старший собрат с приставкой «плюс». Единственное отличие заключается в более продвинутых камерах и большем объеме памяти.

valentin Плюсы Дисплей 120 Гц и хороший запас яркости

Камера с оптической стабилизацией изображения

Отличная батарея. Солидная автономность

Подэкранный сканер отпечатков пальцев, который работает без проблем Минусы Камера без сверхширокоугольной съемки

Плохая стабилизация изображения во время видеосъёмки

Нельзя расширить встроенный накопитель с помощью карты microSD