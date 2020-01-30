Новый планшет от Xiaomi появился на рендере
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Новости

Новый планшет от Xiaomi появился на рендере

Практически каждый производитель пробовал выпустить свой планшет, но со временем отказывался от идеи. Ведь на данном поле царствует Apple со своим iPad и где-то рядом стоит Samsung. Также Xiaomi делала свои планшеты и последний вышел в 2008 году под названием Mi Pad 4.

Mi Pad 4 до сих пор не получил обновление до актуальной MIUI 11 и возможно уже не получит. Также инсайдер Digital Chat Station сообщил, что в планах Xiaomi нет выпуска планшета в 2020 году. Потому что компания расценивает данный сегмент не очень привлекательным для инвесторов.

  • Xiaomi Mi Tab 5 Render Leaks

Но сегодня в китайской соцсети Weibo появились первые рендеры нового планшета Xiaomi Mi Tab 5. Устройство получило минимальные рамки по периметру, скрытую фронтальную камеру и двойную камеру со вспышкой.

Каких-либо подробностей о начинке нет, а также уверенности, что это не очередной вброс.

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