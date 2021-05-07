Xiaomi готовит конкурента iPad Pro

С появлением так называемых «лопат», то есть смартфонов, с большим дисплеем, планшеты стали чем-то обособленным. Многие просто о них забыли, но только не Xiaomi. Китайский производитель намерен в скором времени выпустить линейку Mi Pad 5. Предполагается, что они станут конкурентами для iPad Pro или устройствам линейки Galaxy Tab.

Одно из устройств уже прошло сертификацию в агентстве 3C и в своем составе имеет два аккумулятора на 4 260 мАч. То есть общая емкость батареи составит 8 520 мАч. Если верить слухам, то на рынок выйдут два устройства: Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro. Из особенностей данных аппаратов стоит выделить дисплей с частотой обновления картинки 120 Гц и поддержку технологии активного пера In-Cell.

Что касается разрешения дисплей, то оно составит 2560×1600 точек. Если верить рендерам, то на задней панели можно видеть тройную основную камеру, схожую с той, что применяется на смартфоне Mi 11. Точного времени появления на рынке нет, как и данных о стоимости.

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