Новый электромобиль Xiaomi заметили на улицах Китая

В сети опубликовали фотографии закутанного в камуфляж автомобиля, который заметили на улицах Китая. Утверждается, что это новый электромобиль Xiaomi.

Так как детали дизайна электрокара скрыли под камуфляжем, нельзя с уверенностью сказать, будет ли он следовать стилистике предыдущих моделей, таких как Xiaomi SU7.

Однако по форме кузова можно предположить, что это будет не седан, а скорее кроссовер, который похож на Mazda CX-4 или Ferrari Purosangue.

Ожидается, что официальная премьера новинки состоится в 2025 году. Возможно, анонс стоит ждать уже в этом году.