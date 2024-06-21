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Новый электромобиль Xiaomi заметили на улицах Китая

В сети опубликовали фотографии закутанного в камуфляж автомобиля, который заметили на улицах Китая. Утверждается, что это новый электромобиль Xiaomi.

Новый электромобиль Xiaomi заметили на улицах Китая
Новый электромобиль Xiaomi заметили на улицах Китая
Новый электромобиль Xiaomi заметили на улицах Китая

Так как детали дизайна электрокара скрыли под камуфляжем, нельзя с уверенностью сказать, будет ли он следовать стилистике предыдущих моделей, таких как Xiaomi SU7.

Новый электромобиль Xiaomi заметили на улицах Китая

Однако по форме кузова можно предположить, что это будет не седан, а скорее кроссовер, который похож на Mazda CX-4 или Ferrari Purosangue.

Новый электромобиль Xiaomi заметили на улицах Китая
Новый электромобиль Xiaomi заметили на улицах Китая

Ожидается, что официальная премьера новинки состоится в 2025 году. Возможно, анонс стоит ждать уже в этом году.

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Источник:
XiaomiTime
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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