Дизайн Xiaomi 12 Pro показали на новых рендерах

Китайские источники сообщили новые данные о будущих флагманах Xiaomi 12. Конкретно речь идёт о Xiaomi 12 Pro — его свежих рендерах.

Судя по изображениям, они основаны на реальных моделях, поскольку совпадают с предыдущими утечками. Смартфон получит тройную камеру со светодиодной вспышкой и дополнительным датчиком неизвестного назначения. Также по изображениям видно, что у блока камеры есть выступ, то есть основной датчик будет крупным. При этом он располагается вертикально.

Отметим, что кнопки питания и регулировки громкости расположены с правой стороны. А снизу у смартфона есть решётка динамика, порт USB-C и микрофон. Второй динамик находится сверху.

Что касается технических параметров, то новинка оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, экраном OLED с частотой обновления 120 Гц и батареей на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

Новинку покажут до конца года, а цена, как ожидается, стартует с 4299 юаней (~50 000 рублей по курсу). Дата выхода и европейская стоимость не уточняются.