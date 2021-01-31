Новые рендеры Galaxy Z Fold 3 попали в сеть

Скажем сразу, что это не официальные рендеры, а всего лишь наработки одного известного инсайдера — Бена Гескина, известного прежде всего, правдивой информацией. Изображения смартфона он создал исходя из предыдущих утечек. И первое, что бросается в глаза — это уже до боле известный нам дизайн основной камеры, который, вероятно всего, заимствован у модели Galaxy S21 Ultra. Удивительного в этом нет ничего, ведь представители южнокорейского бренда умело переносят успешные наработки на другие устройства.

А вот что касается наличия стилуса в рассматриваемом девайсе, то здесь вопрос остается открытым. С одной стороны — а почему бы и нет, ведь такой опыт есть у производителя. Но с другой стороны, мы видим, что модель S21 Ultra вроде бы и имеет поддержку стилуса, но в комплекте его нет. Да и судя по ранним изображениям, стилус велик по размерам для такого смартфона.

Если говорить о дисплее, то Galaxy Z Fold 3 может получить дисплей, меньше по размерам, чем его предшественник. Если это так, то такая жертва как бы намекает на возможность наличие стилуса, который поместится в корпус. Также есть предположения о наличии камеры под дисплеем, но пока это не доказано официально. А вот когда выйдет столь интересный смартфон, предугадать трудно. Самое адекватное предположение — это лето нынешнего года, а если быть еще точнее, то июнь.