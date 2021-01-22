Новые подробности о Red Magic 6

Все любители мобильных игр в ожидании новостей от Nubia, которые готовят очередной смартфон для игр. Таким устройством должна стать модель Red Magic 6, о которой кстати, уже появлялись утечки в виде тизеров и данных, запечатленных на сервисах по сертификации.

Если же сравнивать прошлое поколение и нынешнее, то есть существенные отличия в дизайне. Новая модель получила четыре камеры на задней панели, расположенные горизонтально. Есть информация и о наличии охлаждающего вентилятора, которому отведено собственное место. Также недалеко от охлаждающего элемента располагается логотип Red Magic с припиской Tencent Games.

Последнее, ясно намекает на наличие издания Tencent Games, что уже практически подтверждено официально, ведь сам Ни Фей опубликовал фото на Weibo возле здания Tencent Games. Что касается самого смартфона, то как ожидается, он выйдет на рынок в двух модификациях. Версия Pro получит аккумулятор на 4 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 120 Вт. В комплекте же будет зарядное устройство, мощностью 66 Вт. Обе модели получат чипсет Snapdragon 888 и высокую частоту обновления дисплея.