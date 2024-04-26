Новые подробности о Nintendo Switch 2 раскрыли инсайдеры

Инсайдер OreXda поделился информацией о новой портативной игровой консоли Nintendo Switch 2. Согласно его данным, устройство может появиться в продаже уже во второй половине 2024 года. При этом раньше отмечалось, что релиза устройства не стоит ждать до начала следующего года.

OreXda утверждает, что компания уже заключила договоры с основными поставщиками комплектующих, в том числе с Samsung, которая будет производить чип NVIDIA Tegra T23 и OLED-экраны для устройства. По словам информатора, новую Nintendo Switch 2 изначально выпустят с IPS-дисплеем от Sharp Display, а версия с OLED-дисплеями от Samsung появится позже.

Испанское издание Vandal, ссылаясь на производителей аксессуаров, добавляет, что размер Nintendo Switch 2 будет больше предшественника, но меньше, чем Steam Deck, и консоль получит магнитные контроллеры Joy-Con.