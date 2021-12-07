Новые iPad, MacBook и iPhone получат титановые корпуса

Похоже, компания Apple намерена изменить iPad, MacBook и iPhone не только внешне, но и в плане используемых материалов. Сообщается, что что там планируют перевести устройства на использование титановых сплавов вместо нержавеющей стали.

Суть в том, что титановые сплавы твёрже и устойчивее к царапинам, но при этом металл сложнее обрабатывать. Для этого в Apple разработали новую технологию, которая позволит сделать поверхность глянцевой. А покрытие из оксида позволит решить проблему отпечатков пальцев.

Любительский рендер iPad Pro

Первым устройством с таким покрытием станет новый iPad. В iPad Pro его не будет из-за беспроводной зарядки, а в iPhone, скорее всего, титановой будет только часть корпуса. При этом пока неясно, насколько вырастет цена такого устройства, но, очевидно, она будет выше обычно.

Также пока неясно, будут ли титановые корпуса использоваться во всех MacBook или толкьо в некоторых. ведь там не нужно беспокоиться о беспроводной зарядке, так что вся проблема будет касаться только сложности изготовления и конечной цены.