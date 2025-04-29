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Новые фото макетов iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro появились в сети

Они подтверждают ранние утечки и данные других информаторов.

Известный инсайдер Маджин Бу опубликовал новые фотографии макетов iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro. Они подтверждают ранние утечки и данные других информаторов.

Прежде всего, они согласуются с информацией, которую ранее опубликовал инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман. Он отмечал, что обновленный блок камер iPhone 17 Pro будет того же цвета, что и остальная часть устройства.

Ранее блогер и инсайдер Сонни Диксон показал макеты iPhone 17, 17 Air, 17 Pro и 17 Pro Max в черном и белом цветах.

Подробнее о том, каким будет iPhone 17 Air, читайте в отдельном материале.

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Источник:
X, The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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