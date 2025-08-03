Новые детали Samsung Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra и Tab S10 Lite утекли в сеть

Samsung в ближайшее время представит сразу несколько новых планшетов. В сети появилась информация о бюджетном Galaxy Tab S10 Lite и флагманской линейке Galaxy Tab S11. Инсайдер Арсен Люпен поделился данными о некоторых характеристиках и цветах будущих новинок.

Согласно утечке, Galaxy Tab S11 и Tab S11 Ultra будут доступны в конфигурациях памяти 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Базовую модель также представят в варианте 12/128 ГБ. Обе выйдут в сером и серебристом цветах.

По слухам, флагманский Galaxy Tab S11 Ultra оснастят процессором Dimensity 9400 Plus и батареей на 11 600 мАч с быстрой зарядкой мощностью 45 Вт. Планшет будет работать на Android 16 и получит поддержку стилуса S Pen и клавиатуру.

Кроме того, Samsung готовит более доступный Galaxy Tab S10 Lite 5G. Этот планшет будет доступен в одной конфигурации — 6/128 ГБ, уточнил Люпен. «Под капотом» расположится Exynos 1380 и батарея на 8000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт. Планшет будет работать на Android 15 и также получит поддержку стилуса и клавиатуры. При этом ожидаются две версии: как с поддержкой Wi-Fi, так и с мобильной связью. Цветовая гамма будет шире: серый, кораллово-красный и серебристый.