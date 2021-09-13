Новые данные о iPhone SE 3 — примерная дата и характеристики

Уже завтра ожидается презентация iPhone 13, а вчера в сети появились свежие данные о другой ожидаемой новинке Apple — смартфоне SE 3. Новая утечка указывает, что эта модель будет построена на базе iPhone XR, а не iPhone 8.

Новинка сохранит корпус и IPS-дисплей предшественника, но будет использовать процессор Apple A14 Bionic. Объём оперативной памяти не уточняется, логично предположить, что её будет 3 или 4 ГБ. Стоимость устройства предположительно составит от $480. Также у смартфона ожидается поддержка 5G.

Судя по ранним утечкам, смартфон будет выпускаться в нескольких цветовых решениях: красном, оранжевом, зелёном, жёлтом и фиолетовом.

Что касается иных спецификаций, то, скорее всего новинка не будет отличаться от XR. Разве что в ней может дополнительно появиться сканер отпечатка в боковой кнопке.