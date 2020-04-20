Новые AirPods появятся в мае

Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на все мероприятия без исключения. В виду этого, руководителям Apple ничего не оставалось, как перенести представление AirPods на более поздний срок. На тот момент никто не знал, когда это должно произойти, но сейчас появилась утечка от довольно авторитетного инсайдера.

Речь идет о Джоне Проссере, который довольно-таки уверенно предсказывал некоторые события в мире IT. Если верить Джону, то новая версия AirPods уже готова не только к представлению, но и к выходу на рынок. Ожидается, что представление нового девайса может произойти одновременно с презентацией обновленного 13-дюймового MacBook Pro. Ориентировочно это мероприятие должно пройти уже в следующем месяце.

Что касается самих беспроводных наушников, то о них известно не так много. Одна из популярных версий гласит о том, что AirPods получат дизайн, схожий с более дорогой версией – AirPods Pro. Отличием будет являться отсутствие активного шумоподавления. Также Проссер рассказал и о планах Apple летом. По его мнению, в этот период производитель должен показать Beats Studio3, а уже осенью ожидается анонс ‌AirPods‌ X в стиле BeatsX.