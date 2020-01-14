Новая версия Redmi Note 8 Pro получила матовый корпус
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Новости

Новая версия Redmi Note 8 Pro получила матовый корпус

Совсем недавно в продажу поступил Redmi Note 8 Pro в новом цвете под названием Orange Twilight. Его отличительной чертой стал матовый стеклянный корпус, что сильно выделяется из всей линейки. Обычные модели имеют глянцевый корпус покрытый стеклом.

Redmi Note 8 New 04

В своём Твиттере инсайдер Судханшу Амбхоре опубликовал фотографии новой версии Redmi Note 8 Pro. Кроме самого цвета, стали доступны версии с 6 и 8 Гб оперативной и 128 встроенной флеш-памяти соотвественно.

  • Redmi Note 8 New 01
  • Redmi Note 8 New 02
  • Redmi Note 8 New 03

Остальные характеристики остались без изменений. Дисплей 6,3 дюйма, главная камера на 64 Мп и поддержка быстрой 18 Вт зарядки.

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