Новая версия «Корсаров» выйдет до конца 2021 года

Игровая студия Mauris занялась разработкой новой игры, которая напоминает легендарных «Корсаров» с новой графикой и современными технологиями. Проект даже имеет схожее название — Corsairs Legacy.

Представители Mauris отмечают, что перед разработкой изучили слабые места всех частей «Корсаров» и приняли решение разделить игры на три части. Первая часть будет про сушу, вторая про море, а третья – открытый мир. При этом разработка будет происходить последовательно, а не параллельно, как это принято во многих студиях.

Выход первой части Corsairs Legacy запланирован на конец 2021 года, игрок изучит сушу. В 2020 году представят сражения на кораблях, а до конца 2023 года выйдет полноценный открытый мир.