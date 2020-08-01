Новая версия Windows 10 готова к выходу

Вот и настал тот момент, когда представители Microsoft с уверенностью могут говорить о новой версии своей операционной системе – Windows 10 20H2. Уже сейчас известно, что она практически готова для использования, но первыми ее в свое владение получат коммерческие пользователи. Именно им предоставлена возможность проверить ее функционал перед тем, как она станет всеобщим достоянием.

Под коммерческими пользователями представители Microsoft имеют в виду тех, кто использует ОС Windows выше «Домашней» версии. Это означает, что корпоративные пользователи могут начать работать с ней раньше других. Если говорить о переходе на новую версию, то он станет доступен тем, кто сейчас работает на версии с обновлением 2004, которое вышло в мае. Появление новых функций ожидается после применения «ключа активации». Напомним, что такая же схема использовалась и в прошлом году для обновления ОС с версий 1903 на 1909.

Что касается возможности досрочного тестирования Windows 10 20H2, то к ней можно получить доступ в рамках программы Insider Program. Делается это с помощью стандартных инструментов, наподобие Windows Update, Windows Server Update Services или Azure Marketplace. Есть также возможность использовать образ диска ISO-файл, который появится в самое ближайшее время. Отметим, что это обновление станет вторым наиболее значимым в этом году, как и переработанное меню «Пуск».