Ноутбук Huawei MateBook D16 2024 стал самым продаваемым устройством в Ситилинке

Ситилинк объявил результаты успешного запуска продаж обновленных ноутбуков Huawei MateBook D16 2024. Модель MateBook D16, оснащенная процессором Intel Core i5-12450H, 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенного хранилища, стала лидером продаж в категории “16-дюймовые ноутбуки на процессоре Intel Core i5” за период с 24 по 31 января.

Линейка ноутбуков MateBook D16 2024 представлена четырьмя конфигурациями, предлагающими процессоры семейств Intel Core i5 12-го и 13-го поколения. Объем оперативной памяти варьируется от 8 Гб до 16 Гб в зависимости от конфигурации. Все представленные модели оснащены встроенным SSD-диском на 512 Гб для хранения данных.

По информации от Ситилинка, обновленные ноутбуки Huawei D16 наиболее активно приобретали в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, предпочитая в основном доставку в качестве метода получения товара.

Среди других привлекательных новинок от Huawei, представленных в январе в Ситилинке, следует выделить планшеты – MatePad Pro 13,2 дюйма и MatePad Air PaperMatte.

В начале февраля модель Huawei MateBook D16 2024 также будет представлена в конфигурациях с процессорами Intel Core i3, Core i7 и Intel Core i9, с объемом оперативной памяти до 16 Гб и внутренним хранилищем до 1 Тб. Эксклюзивной для Ситилинка станет конфигурация MateBook D16 с процессором Intel Core i5, 16 Гб оперативной памяти и жестким диском на 1 Тб.