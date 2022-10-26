Nothing представила беспроводные наушники Ear (stick) за $99

Компания Nothing представила свои вторые наушники — беспроводные Ear (stick). Производитель обещает до 7 часов автономной работы без подзарядки и до 29 часов с зарядным кейсом. Также утверждается, что от этих наушников не устает ухо в течение всего дня.

У Ear (stick) нет функции активного шумоподавления и силиконовых накладок. Дизайн футляра сделали под губную помаду, но оставили прозрачным.

Ear (stick) оснастили технологией Clear Voice. Она использует 3 микрофона на каждом наушнике при звонках и «чистит» звук от ветра и шума толпы. Спинки наушников наделили сенсорным управлением, они позволяют воспроизводить музыку, делать паузы, пропускать песню, регулировать громкость и поддерживают голосовое управление.

Также производитель обещает функцию Bass Lock, которая динамически настраивает басы в соответствии с окружением пользователя.

Ear (stick) получили защиты от воды и пыли по стандарту IP54.

Кстати, для владельцев Nothing Phone (1) есть дополнительные преимущества. Например, при сопряжении становятся доступно управление жестами, настройка эквалайзера и функция поиска наушников, с помощью переключателя быстрых настроек смартфона. Чтобы все это работало и на других устройствах на Android или iOS необходимо будет установить фирменное приложение.

Nothign Ear (stick) предлагаются за $99 или €119. Это соответствует изначальной цене первых наушников Nothing Ear (1). Однако, они подорожали после выхода на 50%, сейчас они оцениваются в $150. Ждет ли такая же ценовая политика Nothign Ear (stick) сможем узнать позже.