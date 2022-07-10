Появилось фото с распаковкой Nothing Phone (1)

Через несколько дней весь мир увидит необычный смартфон от компании Nothing. И как это бывает, чем ближе к релизу, тем больше появляется различных утечек. Например, сегодня инсайдер опубликовал фото с распаковкой Nothing Phone (1).

Судя по снимку, смартфон получит довольно большую коробку в цвет устройства и прозрачный комплектный чехол, о котором мы писали ранее. Также пока неизвестно, будет ли в комплекте зарядный провод с блоком питания.

Nothing Phone (1) официально представят уже 12 июля.

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